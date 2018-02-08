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| | Отсутствие оригинальности: Стало известно, почему смартфоны ограничены в цветах

Отсутствие оригинальности: Стало известно, почему смартфоны ограничены в цветах

Сегодня, 14:29
С каждым годом рынок технологий пополняется новыми смартфонами, однако производители не спешат порадовать покупателей новыми расцветками. Эксперты рассказали почему так происходит и палитра цветов не расширяется.

Отсутствие оригинальности: Стало известно, почему смартфоны ограничены в цветах

 

Эксперт в области психологии Карен Халлер говорит, что выбор цвета отражает стремление человека. Черный или белый, как правило, связаны с технологией и инновациями, поэтому покупатели выбирают то, что считают наиболее утонченным. Серые и белые цвета также вызывают амбиции и воспринимаются как символ успеха.

Смартфоны в желтом, зеленом, синем и красном цвете рассчитаны на молодых людей, поэтому они дешевые и появляются в продаже в маленьких количествах. В то время как более дорогие смартфоны имеют нейтральные золотые, серые и белые оттенки, которые воспринимаются как сложные, поэтому привлекательны для взрослых.
Светлана Славянская
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