Отсутствие оригинальности: Стало известно, почему смартфоны ограничены в цветах

С каждым годом рынок технологий пополняется новыми смартфонами, однако производители не спешат порадовать покупателей новыми расцветками. Эксперты рассказали почему так происходит и палитра цветов не расширяется.

Светлана Славянская

Эксперт в области психологии Карен Халлер говорит, что выбор цвета отражает стремление человека. Черный или белый, как правило, связаны с технологией и инновациями, поэтому покупатели выбирают то, что считают наиболее утонченным. Серые и белые цвета также вызывают амбиции и воспринимаются как символ успеха.Смартфоны в желтом, зеленом, синем и красном цвете рассчитаны на молодых людей, поэтому они дешевые и появляются в продаже в маленьких количествах. В то время как более дорогие смартфоны имеют нейтральные золотые, серые и белые оттенки, которые воспринимаются как сложные, поэтому привлекательны для взрослых.