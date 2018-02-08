ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Мнения

ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Современное общество столкнулось с уникальной новинкой в мире электроники.

Секреты ФБР: В чём замешаны Трамп, Обама и другие президенты США?

От Редактора

Секреты ФБР: В чём замешаны Трамп, Обама и другие президенты США?

Всё тайное становится явным.

Сюжеты :

Российские ученые обнаружили в Антарктиде самый древний на Земле лед 4 разработки NASA, которые упрощают жизнь людей на Земле Ксения Собчак напророчила своё президентство при помощи алфавита Эксперты назвали лучшие подарки мужчинам на День святого Валентина В Москве под колесами поезда погибли мужчина и женщина Ведущая «Орла и Решки» Натали Неведрова покидает шоу ради семьи Ученые изучили перспективу порабощения человечества роботами В США с пистолетом: «Продажная» Собчак напугала своих избирателей выходкой Египет предложил России осуществить совместные проекты в области энергетики Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса В рамках "Московской масленицы" 30 театров покажут свои спектакли Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка
| | В Google заняты разработкой новой консоли и игрового сервиса

В Google заняты разработкой новой консоли и игрового сервиса

Вчера, 22:40
Специалисты Google анонсировали новую консоль и игровой сервис. Будущая разработка носит название Yeti, но пока не известно, будет эти отдельная новая консоль или сервис для потокового гейминга.

В Google заняты разработкой новой консоли и игрового сервиса

 

Сервис будет работать на подписочной основе: пользователь вносит абонплату и получает доступ к библиотеке игр. Наслаждаться любыми играми смогут даже владельцы средних ПК, так как все вычислительные процессы будут происходить на серверах, а игрок получает уже готовую картинку игрового процесса.

Ранее сообщалось, что работать система будет с помощью Chromecast, но специалисты не знают, как можно адаптировать под него геймпад. Есть предположения, что будет разработана отдельная консоль, посредством которой и будет происходить игровой процесс.
Новости по теме
Microsoft представит новую консоль в июне
Microsoft представит новую консоль в июне

Корпорация Microsoft представит свою новую консоль Project Scorpio в ночь с 11 на 12 июня в рамках масштабной игровой выставки E3 2017, которая состоится в

Sony разрабатывает новую консоль PlayStation 4.5
Sony разрабатывает новую консоль PlayStation 4.5

Японская компания Sony занимается разработкой новой версии игровой консоли под условным названием PlayStation 4.5. Известно, что основным отличием новинки

Google обновит сервис Play Games и разрешит пользователям Android и iOS играть вместе
Google обновит сервис Play Games и разрешит пользователям Android и iOS играть вместе

Компания Google Inc. обновила свой игровой сервис Play Games для того чтоб пользователи Android и iOS могли вместе проходить любимые игры.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости