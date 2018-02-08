В Google заняты разработкой новой консоли и игрового сервиса

Специалисты Google анонсировали новую консоль и игровой сервис. Будущая разработка носит название Yeti, но пока не известно, будет эти отдельная новая консоль или сервис для потокового гейминга.

Сервис будет работать на подписочной основе: пользователь вносит абонплату и получает доступ к библиотеке игр. Наслаждаться любыми играми смогут даже владельцы средних ПК, так как все вычислительные процессы будут происходить на серверах, а игрок получает уже готовую картинку игрового процесса.Ранее сообщалось, что работать система будет с помощью Chromecast, но специалисты не знают, как можно адаптировать под него геймпад. Есть предположения, что будет разработана отдельная консоль, посредством которой и будет происходить игровой процесс.