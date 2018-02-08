Назван ТОП-5 лучших смартфонов за 230 долларов

Через две недели состоится долгожданная выставка техники Mobile World Congress-2018, которая порадует новинками, в том числе и смартфонами. При этом цена мобильных устройств может расстроить простых пользователей. Поэтому эксперты назвали отличную замену дорогостоящим телефонам, а обойдутся они всего в 230 долларов.

Светлана Славянская

В первую очередь стоит обратить внимание на смартфон Xiaomi Mi A1, который порадует не только ценой, но и качеством сборки. На втором месте идет аппарат Moto G5S Plus с процессором Snapdragon 625 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Также достоин внимания смартфон Honor 9 Lite с элегантным дизайном и стеклянной панелью.В январе прошлого года поступил в продажу смартфон Redmi Note 4, который имеет превосходный дизайн и отличное качество. Мобильный аппарат Xiaomi Mi Max 2 порадует пользователя 4 ГБ оперативной памяти и графическим процессором Adreno 506.