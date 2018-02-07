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| | Apple создаст бесконтактный стилус, рисующий по воздуху

Apple создаст бесконтактный стилус, рисующий по воздуху

Вчера, 22:15
Компания Apple создаст бесконтактный стилус. Устройств станет работать на датчиках движения и ориентации.

 

Ранее Apple выпустила планшет iPad Pro и в качестве аксессуара к нему клиент могли купить стилус Pencil. Его корпус обладает множеством датчиков, позволяющих регулировать толщину линии силой нажатия на дисплей. Сенсорный экран гаджета оснащался опцией блокирования лишних сигналов от прикосновения руки, благодаря чему стилус можно было применять так, как пользуются стандартным карандашом.

Теперь Apple создает бесконтактный стилус. Сотрудники корпорации описали ряд способов, из-за которых применение устройства не станет требовать сенсорной поверхности. К примеру, устройство может быт оснащено передатчиками сигналов, которые будут использоваться для фиксирования положения стилуса при помощи ториангуляции. В новинке авторы могут внедрить датчик движения и гироскоп. Сами движения стилуса можно зафиксировать с помощью камер тех моделей, которые получают выходную информацию от стилус.
Никита Готский
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