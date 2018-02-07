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| | В ноутбуках HP появились шторки для веб-камер

В ноутбуках HP появились шторки для веб-камер

Вчера, 22:11
Компания HP обновила свои ноутбуки из серии EliteBook, добавив специальную шторку для веб-камеры, чтобы владельцы были уверенны в защите своей приватности.

В ноутбуках HP появились шторки для веб-камер

 

Шторка является блокиратором для веб-камеры, именно из-за нее пользователи ноутбуков могут быть уверенны, что за ними не ведется слежка. К большому сожалению, такая фишка не будет присутствовать в EliteBook с сенсорным дисплеем, из-за брака места. Цена гаджета стартует от 1 тысяч долларов. Также такая функция присутствует у торговой марки Lenovo — в линейке ThinkPad.
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