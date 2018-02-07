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| | Новая виртуальная клавиатура Android сделает из мужчин романтиков

Новая виртуальная клавиатура Android сделает из мужчин романтиков

Вчера, 19:55
Представители компании Google представили виртуальную клавиатуру Sheboard для операционной системы Android. По их словам, эта разработка позволит мужчинам вести себя культурнее, а потом каждая девушка рядом с ними будет чувствовать себя гораздо лучше, как сообщает VistaNews.

Новая виртуальная клавиатура Android сделает из мужчин романтиков

 

Когда пользователь устанавливает виртуальную клавиатуру, он должен разрешать отслеживать переписку. Так система создаст ласкательные словосочетания во время общения с любимой девушкой. Например, вместо простого приветствия будут добавляться нежные эпитеты, вроде «солнышка», «котёнка» и «зайчика».

По мнению разработчиков виртуальной клавиатуры Sheboard, большинство мужчин обычно редко говорят какие-то ласковые слова своей второй половинке, из-за чего девушки некомфортно себя чувствуют. Подтверждена такая теория была ранее британскими учёными. Ориентировочное время появления виртуальной клавиатуры на Android – конец февраля.

Ирина Летинская
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