Новая виртуальная клавиатура Android сделает из мужчин романтиков

Представители компании Google представили виртуальную клавиатуру Sheboard для операционной системы Android. По их словам, эта разработка позволит мужчинам вести себя культурнее, а потом каждая девушка рядом с ними будет чувствовать себя гораздо лучше, как сообщает VistaNews.

Когда пользователь устанавливает виртуальную клавиатуру, он должен разрешать отслеживать переписку. Так система создаст ласкательные словосочетания во время общения с любимой девушкой. Например, вместо простого приветствия будут добавляться нежные эпитеты, вроде «солнышка», «котёнка» и «зайчика».

По мнению разработчиков виртуальной клавиатуры Sheboard, большинство мужчин обычно редко говорят какие-то ласковые слова своей второй половинке, из-за чего девушки некомфортно себя чувствуют. Подтверждена такая теория была ранее британскими учёными. Ориентировочное время появления виртуальной клавиатуры на Android – конец февраля.

Ирина Летинская