Новая виртуальная клавиатура Android сделает из мужчин романтиков

Новая виртуальная клавиатура Android сделает из мужчин романтиковВчера, 19:55
Новые исследования ученых были посвящены различным способам ввода пространства виртуальной реальности. На этот раз специалисты разработали виртуальную
Яндекс представил собственную версию клавиатуры для смартфонов, функционирующие под управлением ОС Android. С момента выпуска аналогичного приложения для
Специалисты американского технологического гиганта Google уже несколько месяцев трудятся над созданием виртуальной клавиатуры, предназначенной для работы на