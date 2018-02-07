Из супермаркета в больницу: Как заполнить холодильник и не попасть на крючок аферистов?

Мнения

Из супермаркета в больницу: Как заполнить холодильник и не попасть на крючок аферистов?

Несколько советов покупателям.

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

От Редактора

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

Застанет ли нас это событие врасплох?

Сюжеты :

Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса В рамках "Московской масленицы" 30 театров покажут свои спектакли Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка Новосибирец-должник притворился мешком с картошкой Соседи пристыдили Шепелева за скандал с родителями Жанны Фриске Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты
| | В Intel рассказали об особенностях самого мощного процессора

В Intel рассказали об особенностях самого мощного процессора

Вчера, 17:53
Компания Intel анонсировала новый процессор Xeon серии D-2100. Эксперты заявляют, что данный чип мощнее всех предыдущих, а также обеспечивает более низкое энергопотребление. Серия D-2100 приносит пользователям инновационную архитектурную платформу, которая получила современное программное обеспечение от Intel.

В Intel рассказали об особенностях самого мощного процессора

 

Процессор позволяет обрабатывать данные на 8% быстрее, чем предыдущее поколение. При этом, графические способности новой системы остаются прежними. Разработчики акцентировали внимание на том, что серия D-2100 выпущена исключительно для того, чтобы быстро обрабатывать информацию. Это хорошо подойдет программистам, у которых на рендер кода уходит много времени.

В Intel во время презентации акцентировали внимание на том, что в системе процессор создан по системе SoC, которая позволяет уменьшить энергопотребление и увеличить разгонную способность ПО. Интеграция основных данных о сети была модифицирована, и это является главной задачей для разработчиков, уточняет глава Рене Джеймс.
Вещий Олег
Новости по теме
Компания Intel анонсировала процессор Movidius Myriad X
Компания Intel анонсировала процессор Movidius Myriad X

Специалисты компании Intel вчера, 29 августа, представила процессор Movidius Myriad X – первый модуль обработки изображений с нейросетью.

Intel анонсировала суперпроцессор Xeon D-1571 для микросерверов
Intel анонсировала суперпроцессор Xeon D-1571 для микросерверов

Американская корпорация Intel представила новый 16-ядерный чипсет Xeon D-1571 для микросерверов. Разработчики завили, что он является самым мощным из линейки.

Восемь лет назад Intel выпустила линейку процессоров Atom
Восемь лет назад Intel выпустила линейку процессоров Atom

В этот день, 15 октября, ровно 8 лет назад американским производителем техники Intel были представлены первые микропроцессоры серии Intel Atom с архитектурой

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости