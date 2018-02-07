В Intel рассказали об особенностях самого мощного процессора

Компания Intel анонсировала новый процессор Xeon серии D-2100. Эксперты заявляют, что данный чип мощнее всех предыдущих, а также обеспечивает более низкое энергопотребление. Серия D-2100 приносит пользователям инновационную архитектурную платформу, которая получила современное программное обеспечение от Intel.

Вещий Олег

Процессор позволяет обрабатывать данные на 8% быстрее, чем предыдущее поколение. При этом, графические способности новой системы остаются прежними. Разработчики акцентировали внимание на том, что серия D-2100 выпущена исключительно для того, чтобы быстро обрабатывать информацию. Это хорошо подойдет программистам, у которых на рендер кода уходит много времени.В Intel во время презентации акцентировали внимание на том, что в системе процессор создан по системе SoC, которая позволяет уменьшить энергопотребление и увеличить разгонную способность ПО. Интеграция основных данных о сети была модифицирована, и это является главной задачей для разработчиков, уточняет глава Рене Джеймс.