Найден способ изготовления чехлов для смартфонов из мусора

Создана методика превращения мусора в чехлы для смартфонов. Необычным проектом занимались в компании Phoneblocks.

Создана методика превращения мусора в чехлы для смартфонов. Необычным проектом занимались в компании Phoneblocks. Первоначально эксперты собрали машину: пресс, обладающий формой для заготовки в форме чехла. В качестве примера они взяли iPhone 6s, модель, все еще пользующейся популярностью на рынке. Дабы получить чехол для мобильного устройства, требуется внедрить в пресс отходы, которые под давлением превратятся в аксессуар для гаджета.

Никита Готский

Специалисты сумели создать специализированный пресс, с помощью которого можно производить чехлы для смартфонов из мусора. Сырьем выступают пластиковые бутылки, стаканы из картона для кофе, а также бумага.Стоимость такого агрегата составляет 450 евро. Авторы проекта уверяют: данный метод экономнее, нежели создание бамперов и чехлов при помощи 3D-печати.