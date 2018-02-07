iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Мнения

iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Флагманская продукция Apple не выдерживает никакой критики.

Светофор, яйцо и ступни: Чего боятся звезды шоу-бизнеса?

От Редактора

Светофор, яйцо и ступни: Чего боятся звезды шоу-бизнеса?

Селебрити откровенно поделились собственными страхами.

Сюжеты :

Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка Новосибирец-должник притворился мешком с картошкой Соседи пристыдили Шепелева за скандал с родителями Жанны Фриске Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО
| | Крах FaceID: В США взломали функцию распознавания лица на iPhone X

Крах FaceID: В США взломали функцию распознавания лица на iPhone X

Сегодня, 14:53
Два друга из США смогли спокойно разблокировать iPhone X, который оказался вне состоянии отличить лица двух людей. Американцы утверждают, что технологии FaceID пришел полный крах.

Крах FaceID: В США взломали функцию распознавания лица на iPhone X

 

В сентябре прошлого года на презентации iPhone X Тим Кук заявил, что уникальную функцию распознавание лица на iPhone X взломать практически невозможно. По словам генерального директора Apple, существует одна вероятность на миллион, что FaceID на iPhone X сможет разблокировать другой человек. Однако это оказалось неправдой, что и подтвердили два американца, которые случайно заметили, что iPhone X владельца разблокировался, когда в него посмотрел друг.

Крах FaceID: В США взломали функцию распознавания лица на iPhone X

 

Кроме того, iPhone X, приняв за своего владельца друга, также дал доступ на совершение бесконтактных платежей и позволил спокойно отправлять сообщения и звонить. Стоит отметить, что друзья детства имеют темные волосы и карие глаза, однако у парней совершенно разные формы лица, носы и рты. Парни утверждают, что они поставили под сомнение безопасность телефона Apple.
Светлана Славянская
Новости по теме
Убийца iPhone X?: Сможет ли смартфон Galaxy S9 превзойти iPhone X
Убийца iPhone X?: Сможет ли смартфон Galaxy S9 превзойти iPhone X

В прошлом году компания Apple представила свою новую революционную технологию FaceID в юбилейном смартфоне iPhone X. На данный момент именно этот мобильный

Huawei Honor V10 обогнал iPhone X из-за передового 3D-сканера лица
Huawei Honor V10 обогнал iPhone X из-за передового 3D-сканера лица

Стало известно, почему Huawei Honor V10 обошел iPhone X. Это объясняется тем, что он использовал более современный сканер лица. В приборе помимо этого

Даже Apple не может разблокировать защищенные паролем iPhone
Даже Apple не может разблокировать защищенные паролем iPhone

Владельцы телефонов Apple могут быть спокойны за сохранность своих личных данных. Разблокировать последние модели iPhone практически невозможно, это не в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости