Крах FaceID: В США взломали функцию распознавания лица на iPhone X

Два друга из США смогли спокойно разблокировать iPhone X, который оказался вне состоянии отличить лица двух людей. Американцы утверждают, что технологии FaceID пришел полный крах.

В сентябре прошлого года на презентации iPhone X Тим Кук заявил, что уникальную функцию распознавание лица на iPhone X взломать практически невозможно. По словам генерального директора Apple, существует одна вероятность на миллион, что FaceID на iPhone X сможет разблокировать другой человек. Однако это оказалось неправдой, что и подтвердили два американца, которые случайно заметили, что iPhone X владельца разблокировался, когда в него посмотрел друг.

Светлана Славянская

Кроме того, iPhone X, приняв за своего владельца друга, также дал доступ на совершение бесконтактных платежей и позволил спокойно отправлять сообщения и звонить. Стоит отметить, что друзья детства имеют темные волосы и карие глаза, однако у парней совершенно разные формы лица, носы и рты. Парни утверждают, что они поставили под сомнение безопасность телефона Apple.