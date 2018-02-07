В поиске Google можно будет бронировать авиабилеты и отели

Компания Google намерена усовершенствовать работу поиска по отелям и авиабилетам на смартфонах. Теперь забронировать перелет или гостиницу можно будет в результатах поиска.

Виктория Озерова

Теперь планировать путешествия при помощи Google поиска со смартфона станет намного проще. Об этом в среду проинформировала компания. Для того чтобы улучшить поисковик в мобильных устройствах, Google позволит просматривать фотографии отелей при помощи горизонтальных свайпов, не покидая страницу результатов поиска. Тут же можно будет сузить количество отелей при помощи фильтров и забронировать нужный. То же самое касается и перелетов. Также можно будет просматривать результаты поиска по отелям и билетам одновременно, переключаясь между двумя вкладками.Таким образом Google намерен сделать поисковик соответствующим реальности, так как все больше людей предпочитают планировать поездку со смартфонов.