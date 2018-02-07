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| | Эксперты назвали ТОП-3 неизвестных китайских смартфонов

Эксперты назвали ТОП-3 неизвестных китайских смартфонов

Сегодня, 14:44
Аналитики назвали топ-3 неизвестных смартфонов на платформе Aliexpress. Данные гаджеты все более пользуются популярностью среди потребителей.

Эксперты назвали ТОП-3 неизвестных китайских смартфонов

 

Первый пункт занимает Cubot Manito. Этот смартфон обладает процессором на 4 ядра, оперативной памятью на 3 Гб, встроенная память порадует клиентов объемом в 16 Гб. Основная камера составляет 13 Мп, размеры дисплея 5 дюймов. По мнению экспертов, это устройство отлично подойдет как бюджетный, но качественный гаджет.

На втором месте находится Oukitel K4000 Plus с емкостью батареи в 4100 мАч и 4-ядерным процессором. Пользователей он сможет «зацепить» приятным дизайном и хорошей начинкой, оперативной памятью на 2 Гб и основной на 16 Гб. Характеристика камеры - 13 МП, а его цена равна 100 долларам.

Замыкает топ-3 HomTom HT37 Pro сдатчиком отпечатков пальцев и ценой в 88 долларов. Основная камера устройства составляет 8 Мп, фронтальная 5, смартфон также обладает 4-ядерным процессором, батареей на 3000 мАч, внедренной памятью на 32 Гб и «оперативкой» на 3 Гб.
Никита Готский
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