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| | Мусорная месть: Создан сайт, способный "забить" почтовые ящики спамом

Мусорная месть: Создан сайт, способный "забить" почтовые ящики спамом

Сегодня, 13:09
Специалисты компании Product Hunt изготовили сайт Revenge Spam, с помощи которого можно будет почтовый ящик своего врага засорить нежелательной корреспонденцией.

Мусорная месть: Создан сайт, способный "забить" почтовые ящики спамом

 

Разработчики утверждают, что сайт Revenge Spam будет очень прост в использовании. Для этого всего лишь надо в специально указанной графе ввести адрес почтового электронного ящика своего врага и нажать кнопку Get Revenge. Спустя некоторое время на адрес электронной почты в папку «Входящие», а не «Спам», начнут массово в большом количестве приходить рекламные письма.

Программным сайтом Revenge Spam смогли уже воспользоваться более 70 000 пользователей интернета. Однако есть один нюанс, чтобы прекратить работу сайта, нужно заплатить разработчикам три доллара.
Пелагея Лебединская
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