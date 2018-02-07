Мусорная месть: Создан сайт, способный "забить" почтовые ящики спамом

Специалисты компании Product Hunt изготовили сайт Revenge Spam, с помощи которого можно будет почтовый ящик своего врага засорить нежелательной корреспонденцией.

Пелагея Лебединская

Разработчики утверждают, что сайт Revenge Spam будет очень прост в использовании. Для этого всего лишь надо в специально указанной графе ввести адрес почтового электронного ящика своего врага и нажать кнопку Get Revenge. Спустя некоторое время на адрес электронной почты в папку «Входящие», а не «Спам», начнут массово в большом количестве приходить рекламные письма.Программным сайтом Revenge Spam смогли уже воспользоваться более 70 000 пользователей интернета. Однако есть один нюанс, чтобы прекратить работу сайта, нужно заплатить разработчикам три доллара.