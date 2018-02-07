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| | Apple компенсирует владельцам iPhone замену аккумуляторов

Apple компенсирует владельцам iPhone замену аккумуляторов

Сегодня, 12:32
Скандал с искусственным замедлением смартфонов iPhone со стороны компании Apple тянется уже достаточно долго. Подобные манипуляции купертинцев были вскрыты и вылились в грандиозное разбирательство, последствия которого можно наблюдать до сих пор. Накануне представители компании объявили, что планируют вернуть деньги тем клиентам, которые купили новые аккумуляторы для медленных iPhone.
 

Apple компенсирует владельцам iPhone замену аккумуляторов

 

Соответствующее письмо было адресовано Сенату США по вопросам коммерции, науки и транспорта. Поделился его содержанием The Wall Street Journal. Согласно имеющемся у издания данным, в документе говорится о том, что на компенсацию могут рассчитывать лишь те юзеры «яблочной» техники, которые обратились в сервисные центры до того, как компания резко снизила стоимость негарантийной замены аккумулятора до 50 долларов.
 
Отмечается, что после скандала, вызванного манипуляцией с аккумуляторами, власти США приступили к расследованию, в ходе которого заявили, что Apple нарушили сразу несколько американских законов, в том числе тот, что говорит о раскрытии информации, исказив данные о производительности некоторых старых моделей своих телефонов.

Николай Офицеров
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