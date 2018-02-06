Еврокомиссия изучит намерение Apple купить сервис Shazam

Члены Еврокомиссии рассмотрят желание Apple купить сервис Shazam, распознающий аудиотреки и картинки. Об этом сообщается в сообщении ЕК.

Никита Готский

Еврокомиссия приняла запрос нескольких европейских государств, включая Австрию, Норвегию, Исландию и Швецию оценить в рамках закона желание американской корпорации Apple приобрести права на сервис Shazam. По мнению политиков ЕС, такая сделка отрицательно повлияет на конкуренцию в Европейской экономической зоне.В конце минувшего года «яблочная» фирма заявила о намерении купить сервис. Немного ранее представители Shazam отметили, что программа, требуемая для применения сервиса, была загружена пользователями более миллиарда раз. Компания, которой принадлежит ресурс, в последнее время несла убытки. По оценкам на 2014 год численность активных пользователей Shazam составляло 100 миллионов, приложение тогда установили на 500 миллионах мобильных устройствах.Корпорация Apple работает на рынке с 1976 года, она производит планшеты iPad, смартфоны iPhone, ноутбуки MacBook и ряд другой техники. Фирма является одной из самых крупных на планете, ее рыночная цена равна 900 миллиардам долларов.