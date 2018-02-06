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| | В сервис RAWG.io внесли 1 миллион евро

В сервис RAWG.io внесли 1 миллион евро

Вчера, 23:04
Основатель RAWG.io Гаджи Махтиев рассказал, что в его сервис с играми для ПК внесли инвестиции в размере 1 млн евро.

В сервис RAWG.io внесли 1 миллион евро

 

В компанию вложили вклад такие личности: Игорь Мацанюк, который является председателем совета директоров Game Insight, Михаил Лялин от компании CEO Zeptolab. Огромный вклад внес фонд AltaIR Capital, а также разработчик Doctor Smart Павел Ройтберг. Ещё приняла участие в инвестициях компания по видеоиграм Wargaming. Все члены инвестиций официально подтвердили о своих денежных вкладах.

Сам проект появился на свет в мае 2017 года благодаря Махтиеву совместно с Алексеем Горностаевым. Проект рассчитан на масштабы за приделами РФ, поэтому сервис имеет и английский язык. Во время тестового периода (май-июнь) посетители сайта загрузили более 500 000 игр, из них создали 59 тысяч игр-карточек.

Инвестиции дают возможность расширить базу с наименованиями игр (до 100 000) и проект сможет запустить свою рекламную компанию.
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