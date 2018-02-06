В 2019 году исчезнет проблема с разбитым стеклом на смартфонах

Многим знакомо чувство, когда на любимом телефоне разбивается экран. Владелец мучает себя изнутри за свою неуклюжесть, к тому же замена экрана обходится за такую оплошность не мало. В 2019 году можно будет всё исправить.

Компания Akhan Semiconductor в лице гендиректора Адама Хана сообщили, что скоро можно будет приобрести стекло, которое за основу берет «алмазное покрытие». Miraj Diamond Glass можно с лёгкостью устанавливать поверх «родного» экрана. До этого всплывала информация о выходе такого «чудостекла» в 2017 году, но что-то пошло не так и сенсация не попала в продажи.Разработчики уверяют, что купив их продукт, покупатель гарантирует высокую прочность своему дисплею, разбить смартфон с таким покрытием будет практические нереально. Поцарапать Miraj Diamond Glass также будет крайне сложно. Генеральный директор не раскрывает секрет создания экран нового поколения и какой материал используется для такой суперпрочности.Некоторым компаниям уже посчастливилось испытать новинку на своих смартфонах. Результат буквально поразил. Akhan Semiconductor намечают старт продаж на 2019 год.По данным специалистов «алмазного стекла», сначала новинку будут внедрять в дорогостоющие телефоны, а уже позже, когда процесс изготовления упростится, Miraj Diamond Glass можно будет купить и на другие модели меньшей ценовой категории.