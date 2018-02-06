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| | Samsung улучшит бюджетные модели

Samsung улучшит бюджетные модели

Вчера, 21:17
Все больше производителей смартфонов прибегают к использованию двойных камер, так как они завоевали популярность у покупателей.

Samsung улучшит бюджетные модели

 

Однако не все могли себе позволить это недешевое удовольствие - так как двойные камеры устанавливали в дорогие флагманские модели.

Однако компания Samsung решила пойти на встречу тем, кто хочет качественные снимки на свой девайс. Теперь все новые модели компании будут оснащены двойной камерой, вне зависимости от того, флагман это или бюджетная модель.

Samsung создала свой алгоритм работы камер lISOCELL Dual. Представлен он в двух вариациях. Первая: 15 и 5 мегапиксельная камера, с разными диафрагмами, что позволит делать эффект "боке” на портретных фотографиях. Второй вариант ISOCELL Dual, это две 8-ми мегапиксельные камеры, одна из которых может принимать высокое значение ISO, благодаря чему можно делать снимки в условиях плохой освещенности с минимальным количеством шума.

Новые смартфоны от Samsung с технологией ISOCELL Dual начнут выпускать уже в этом году, первые презентации будут в начале лета.
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