"Умные" очки Intel "убьют" все смартфоны современности

«Умные» очки в будущем заменят все нынешние смартфоны. Новинку выпустила компания Intel.

Никита Готский

Американский производитель презентовал будущего «ликвидатора» смартфонов, который появится на рынке в течение нескольких лет. Гаджет уже продемонстрировали журналистам, отметив, что данный прототип пока находится в стадии разработки и улучшения. Смарт-очки весят около 50 граммов, от обычных очков их почти невозможно отличить, если не вглядываясь в детали.Модель, которая называется Intel Vaunt, являет собой «умные» очки без дисплея. Отображает ту или иную информацию лазер, находящийся в правом дужке. Он способен проецировать изображение на специальный отображатель, который располагается на линзе, в итоге чего глаз человека наблюдает картинку, попадаемую прямо в сетчатку глаза. Это говорит о том, что смарт-очки смогут применять даже люди с плохим зрением.