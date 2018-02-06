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| | Создатели игры Pillars of Eternity 2: Deadfire продемонстрировали морские баталии

Создатели игры Pillars of Eternity 2: Deadfire продемонстрировали морские баталии

Вчера, 20:26
В Сети появились данные о морских сражениях в Pillars of Eternity 2: Deadfire. Новинка будет намного интереснее оригинала.

Создатели игры Pillars of Eternity 2: Deadfire продемонстрировали морские баталии

 

Авторы проекта презентовали новый «дневник разработчиков», где рассказали о кораблях и морских баталиях. Очередной эпизод известной ролевой игры студия-производитель сделает более масштабнее и мощнее оригинала. По мнению создателей, морская часть проекта сможет обеспечить тактическую глубину, но при этом будет понятной и несложной для начинающих игроков.

 
Геймеры смогут перемещаться между островами только на судне, открывая по пути новые территории, находя спрятанные сокровища или старинные руины. Море также полно приключений: в его просторах можно увидеть пиратов и мирных торговцев. Для морских баталий авторы нанесли отдельный интерфейс, в нем имеется возможность командовать матросами, отдавая команды. На рынок игра выйдет в начале апреля.

Никита Готский
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