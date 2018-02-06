Создатели игры Pillars of Eternity 2: Deadfire продемонстрировали морские баталии

Авторы проекта презентовали новый «дневник разработчиков», где рассказали о кораблях и морских баталиях. Очередной эпизод известной ролевой игры студия-производитель сделает более масштабнее и мощнее оригинала. По мнению создателей, морская часть проекта сможет обеспечить тактическую глубину, но при этом будет понятной и несложной для начинающих игроков.
Создатели игры Pillars of Eternity 2: Deadfire продемонстрировали морские баталииВчера, 20:26
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Новая игра была анонсирована авторами нашумевшей некогда игры Pillars of Eternity. Их заявления указывают на то, что новый продукт будет соответствовать