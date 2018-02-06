В Сети появился трейлер аналога PlayerUnknown’s Battlegrounds о самураях

Представители студий CubeJoy и Dream Game Studio продемонстрировали новый видеоролик, который посвящен очередному игровому проекту Swordsman. Данная новинка является некой попыткой сделать PlayerUnknown’s Battlegrounds, но уже про японских самураев.
В Сети появился трейлер аналога PlayerUnknown’s Battlegrounds о самураяхВчера, 20:08
Творческий директор популярной мировой игры PlayerUnknown’s Battlegrounds Брендан Грин пообещал геймерам исправить неполадки, которые возникли на платформе
Разработчики из Великобритании проинформировали, что уже в 2018 году они презентуют главного конкурента популярной игры PlayerUnknown's Battlegrounds.
Игра PlayerUnknown's Battlegrounds появилась всего пару месяцев назад, но уже бьет рекорды по посещаемости. Так, разработчики зафиксировали момент, когда в