В Сети появился трейлер аналога PlayerUnknown’s Battlegrounds о самураях

Рассекречен «ликвидатор» PlayerUnknown’s Battlegrounds про самураев. В Сети появился ролик об игре.





Основой игры послужил режим «королевской битвы». Геймерам предстоит выжить и принимать участие в поединках на большой открытой карте. Создатели проекта перенесли события игры в Азию времен Средних веков. Выйдет новинка уже завтра, авторы предварительно намерены провести тестирование.

Никита Готский

Представители студий CubeJoy и Dream Game Studio продемонстрировали новый видеоролик, который посвящен очередному игровому проекту Swordsman. Данная новинка является некой попыткой сделать PlayerUnknown’s Battlegrounds, но уже про японских самураев.