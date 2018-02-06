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От Редактора

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| | В Сети появился трейлер аналога PlayerUnknown’s Battlegrounds о самураях

В Сети появился трейлер аналога PlayerUnknown’s Battlegrounds о самураях

Вчера, 20:08
Рассекречен «ликвидатор» PlayerUnknown’s Battlegrounds про самураев. В Сети появился ролик об игре.

В Сети появился трейлер аналога PlayerUnknown’s Battlegrounds о самураях

 

Представители студий CubeJoy и Dream Game Studio продемонстрировали новый видеоролик, который посвящен очередному игровому проекту Swordsman. Данная новинка является некой попыткой сделать PlayerUnknown’s Battlegrounds, но уже про японских самураев.

 
Основой игры послужил режим «королевской битвы». Геймерам предстоит выжить и принимать участие в поединках на большой открытой карте. Создатели проекта перенесли события игры в Азию времен Средних веков. Выйдет новинка уже завтра, авторы предварительно намерены провести тестирование.

Никита Готский
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