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| | В WhatsApp в голосовые звонки можно добавить сразу пятерых участников

В WhatsApp в голосовые звонки можно добавить сразу пятерых участников

Вчера, 19:50
Сегодня, 6 февраля, Facebook выпустил бета-версию WhatsApp, в которой при помощи голосовой связи можно общаться сразу пятерым участникам. Таким образом в голосовой вызов в скором времени можно будет добавить еще троих собеседников.

В WhatsApp в голосовые звонки можно добавить сразу пятерых участников

 

С того времени как Facebook приобрел WhatsApp соцсеть пытается различными нововведениями улучшить мессенджер. На этот раз разработчики выпустили бета-версию приложения. В последней тестовой сборке мессенджера в голосовом вызове можно заметить новую опцию. С ее помощью круг собеседников голосовой связи можно расширить до пяти. Новая кнопка специально для этого появилась в правом верхнем углу, нажав ее, в вызов можно добавить любого человека из записной книжки телефона. Пока неизвестно, будет ли действовать функция во время видеовызова.

Планируется, что новая версия WhatsApp станет доступной до пользователей до конца текущего месяца. На данный момент подобная функция есть только у Skype
Виктория Озерова
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