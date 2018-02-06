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| | Компания Ehang представила видео испытаний нового пассажирского дрона

Компания Ehang представила видео испытаний нового пассажирского дрона

Вчера, 18:03
Китайская компания Ehang провела заключительные испытания своего одно- и двухместного дрона Ehang 184, способного пролетать 15 км со скоростью до 130 км/ч.

Компания Ehang представила видео испытаний нового пассажирского дрона

 

Впервые дрон этой компании был представлен в 2016 году на выставке CES, после чего власти Дубаи решили купить для своего города эту модель в качестве дронов-такси, но тогда проводились только испытания на автопилоте. В этот раз компания представила уже готовый к эксплуатации одноместный дрон, который способен поднять весь до 230 кг и перевести его на расстояние до 15 км на одном заряде аккумулятора. Его двухместный собрат поднимает вес до 280 кг и летает на такое же расстояние. Максимальная скорость обоих дронов составляет 130 км/ч. В целях компании повысить запас аккумуляторов, что приведет к увеличению максимальной дальности полета до 16 километров и достичь длительности полета в 23 минуты.

Компания Ehang представила видео испытаний нового пассажирского дрона

 

Теперь осталось дело за малым - получить разрешение от транспортных регуляторов и можно начинать перевозить пассажиров. В Дубае планируют запустить данную услугу летом 2018 года.

Так же немецкая компания Velocopter наступает на пятки китайских конкурентов - их пассажирские дроны так же проходили испытание в Дубае.
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