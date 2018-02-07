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| | Nike подарит бонусы за утреннюю зарядку

Nike подарит бонусы за утреннюю зарядку

Сегодня, 01:30
Компания Nike разработала новый способ мотивации людей к спортивной активности. В связи с этим накануне начала действовать система бонусов для пользователей спортивных приложений производителя, которая предполагает скидки на покупку одежды, музыку и другие подарки за утреннюю зарядку и пробежку.

Nike подарит бонусы за утреннюю зарядку

 

В приложении Nike Run Club и программе для самостоятельных тренировок Nike Training Club вчера, 5 февраля, появилась новая система бонусов. Атлеты-любители будут получать вознаграждение за спортивную активность и выполнение различных челленджей. Основными подарками для активных спортсменов станут скидки на покупку спортивной одежды и кроссовки и эксклюзивные тренировки в приложении. Поскольку Nike является партнером корпорации Apple уже долгое время, то еще одним бонусом станет специальный мотивирующий плейлист в Apple Music.

Первые призы самые активные спортсмены-любители получат уже в конце текущего месяца.
Виктория Озерова
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