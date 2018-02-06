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| | Компания Huawei представила новый Honor с двойной камерой

Компания Huawei представила новый Honor с двойной камерой

Вчера, 21:20
В просторах интернета стало известно о появлении нового бюджетного смартфона среднего класса Honor 7C.

Компания Huawei представила новый Honor с двойной камерой

 

В отношении характеристик подробной информации пока не предоставляется. Однако, по фото можно определить наличие дактилоскопического датчика на внешней панели и вытянутого дисплея, размер которого составляет 18:9

По предварительным данным, это устройство среднего класса Honor 7C. Заведомо известно, что устройство под названием LND-AL30 является усовершенствованной версией смартфона Honor 7X, представленного в прошлом году. В отличии от своего предшественника Honor 7X, в смартфоне будет улучшена камера.
Петр Иванов
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