Компания Huawei представила новый Honor с двойной камерой

В просторах интернета стало известно о появлении нового бюджетного смартфона среднего класса Honor 7C.

Петр Иванов

В отношении характеристик подробной информации пока не предоставляется. Однако, по фото можно определить наличие дактилоскопического датчика на внешней панели и вытянутого дисплея, размер которого составляет 18:9По предварительным данным, это устройство среднего класса Honor 7C. Заведомо известно, что устройство под названием LND-AL30 является усовершенствованной версией смартфона Honor 7X, представленного в прошлом году. В отличии от своего предшественника Honor 7X, в смартфоне будет улучшена камера.