iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

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Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

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| | «Убийца» Xiaomi Redmi Y1: Состоялась презентация смартфона Infinix Hot S3

«Убийца» Xiaomi Redmi Y1: Состоялась презентация смартфона Infinix Hot S3

Сегодня, 13:39
В Индии состоялась официальная презентация демократичного смартфона Infinix Hot S3. По словам аналитиков, новый аппарат станет настоящей «убийцей» Xiaomi Redmi Y1 и Honor 9 Lite.

«Убийца» Xiaomi Redmi Y1: Состоялась презентация смартфона Infinix Hot S3

 

Смартфон Infinix Hot S3 оснащен 5,65-дюймовым HD-дисплеем с соотношением сторон 18: 9 и разрешением 1440 ? 720 пикселей. Известно, что оперативная память гаджета составляет 3 ГБ, а дополнительная – 32 ГБ. Изюминкой Infinix Hot S3 является его фронтальная камера с портретным режимом. Смартфон оснащен 20-мегапиксельным сенсором. На задней панели также есть 13-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой.

Приобрести смартфон Infinix Hot S3 можно будет уже с 12 февраля. По предварительным данным, цена устройства составляет 140 американских долларов.
Светлана Славянская
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