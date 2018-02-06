«Убийца» Xiaomi Redmi Y1: Состоялась презентация смартфона Infinix Hot S3

В Индии состоялась официальная презентация демократичного смартфона Infinix Hot S3. По словам аналитиков, новый аппарат станет настоящей «убийцей» Xiaomi Redmi Y1 и Honor 9 Lite.

Светлана Славянская

Смартфон Infinix Hot S3 оснащен 5,65-дюймовым HD-дисплеем с соотношением сторон 18: 9 и разрешением 1440 ? 720 пикселей. Известно, что оперативная память гаджета составляет 3 ГБ, а дополнительная – 32 ГБ. Изюминкой Infinix Hot S3 является его фронтальная камера с портретным режимом. Смартфон оснащен 20-мегапиксельным сенсором. На задней панели также есть 13-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой.Приобрести смартфон Infinix Hot S3 можно будет уже с 12 февраля. По предварительным данным, цена устройства составляет 140 американских долларов.