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| | Samsung запускает производство бюджетных смартфонов с двумя камерами

Samsung запускает производство бюджетных смартфонов с двумя камерами

Сегодня, 12:16
Подразделение компании Samsung ISOCELL Dual предлагает выпускать новые гаджеты с двумя камерами, которые будут ориентированы на бюджетную стоимость. Об этом сообщают зарубежные информационные агентства.

Samsung запускает производство бюджетных смартфонов с двумя камерами

 

Сообщается, что подразделение ISOCELL от Samsung имеет собственные программные алгоритмы, которые способны разработать современные смартфоны с двумя камерами, при этом сохраняя демократическую стоимость гаджета. По словам южнокорейского технологического гиганта, новая разработка датчика изображения и алгоритма позволит сэкономить время разработки и устранить трудности оптимизации смартфонов.

Объединяя световую информацию, поглощенную двумя датчиками, двойные камеры на смартфонах предлагают лучшую перефокусировку и более яркие снимки в условиях низкой освещенности по сравнению с одиночными камерами.
Светлана Славянская
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