Samsung запускает производство бюджетных смартфонов с двумя камерами

Сообщается, что подразделение ISOCELL от Samsung имеет собственные программные алгоритмы, которые способны разработать современные смартфоны с двумя камерами, при этом сохраняя демократическую стоимость гаджета. По словам южнокорейского технологического гиганта, новая разработка датчика изображения и алгоритма позволит сэкономить время разработки и устранить трудности оптимизации смартфонов.
Объединяя световую информацию, поглощенную двумя датчиками, двойные камеры на смартфонах предлагают лучшую перефокусировку и более яркие снимки в условиях низкой освещенности по сравнению с одиночными камерами.