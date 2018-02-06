Samsung запускает производство бюджетных смартфонов с двумя камерами

Подразделение компании Samsung ISOCELL Dual предлагает выпускать новые гаджеты с двумя камерами, которые будут ориентированы на бюджетную стоимость. Об этом сообщают зарубежные информационные агентства.

Светлана Славянская

Сообщается, что подразделение ISOCELL от Samsung имеет собственные программные алгоритмы, которые способны разработать современные смартфоны с двумя камерами, при этом сохраняя демократическую стоимость гаджета. По словам южнокорейского технологического гиганта, новая разработка датчика изображения и алгоритма позволит сэкономить время разработки и устранить трудности оптимизации смартфонов.Объединяя световую информацию, поглощенную двумя датчиками, двойные камеры на смартфонах предлагают лучшую перефокусировку и более яркие снимки в условиях низкой освещенности по сравнению с одиночными камерами.