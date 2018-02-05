Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Мнения

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Появились детали про разработку гиперзвукового боевого самолета США

Появились детали про разработку гиперзвукового боевого самолета США

Вчера, 23:00
Согласно появившимся данным, шпионский самолет Valkyrie II от США будет способен за пару-тройку часов облететь планету. Как сообщает инженер, занятый разработкой самолета, при этом он сможет нести на себе ракеты.

Появились детали про разработку гиперзвукового боевого самолета США

 

Boeing собирается осуществить разработку гиперзвукового самолета, с функцией разведчика, который будет способен встать вместо легендарного SR-71 Blackbird. В начале 2018 года компания показала дизайн данного аппарата и сообщила некоторые детали его разработки.

Разработчики использовали для проектировки Valkyrie II дельтовидную форму крыльев и сплющенный фюзеляж. Самолет сможет применять ударные волны гиперзвукового полета для уменьшения сопротивления и увеличения подъемной силы. Проектируемая модель будет сравнительно небольшой в размерах, соотносимой с истребителем F-16 или с SR-71 Blackbird, длинной в 32 метра.

Главный конкурент Boeing - Lockheed Martin, которое в свое время создала SR-71, а также работающий в наши дни SR-72.
Новости по теме
Покупатели Aston Martin Valkyrie смогут персонализировать свой гиперкар
Покупатели Aston Martin Valkyrie смогут персонализировать свой гиперкар

Компания Aston Martin предоставит покупателям лимитированного гиперкара Valkyrie уникальную возможность персонализации своего автомобиля. Они могут выбрать

Boeing разработает новый самолет президента США
Boeing разработает новый самолет президента США

Корпорация Boeing разработает новый самолет президента США на основе уже существующей коммерческой версии Boeing 747-8. Такую информацию распространили

В Британии приступили к разработке гиперзвукового двигателя
В Британии приступили к разработке гиперзвукового двигателя

Интерес к разработке гиперзвукового двигателя, как оказалось, проявляет не только оборонная компания BAE System из Британии, которая заключила $32 млн. договор

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости