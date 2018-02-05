Появились детали про разработку гиперзвукового боевого самолета США

Согласно появившимся данным, шпионский самолет Valkyrie II от США будет способен за пару-тройку часов облететь планету. Как сообщает инженер, занятый разработкой самолета, при этом он сможет нести на себе ракеты.

Boeing собирается осуществить разработку гиперзвукового самолета, с функцией разведчика, который будет способен встать вместо легендарного SR-71 Blackbird. В начале 2018 года компания показала дизайн данного аппарата и сообщила некоторые детали его разработки.Разработчики использовали для проектировки Valkyrie II дельтовидную форму крыльев и сплющенный фюзеляж. Самолет сможет применять ударные волны гиперзвукового полета для уменьшения сопротивления и увеличения подъемной силы. Проектируемая модель будет сравнительно небольшой в размерах, соотносимой с истребителем F-16 или с SR-71 Blackbird, длинной в 32 метра.Главный конкурент Boeing - Lockheed Martin, которое в свое время создала SR-71, а также работающий в наши дни SR-72.