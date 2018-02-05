Устройства с Windows оказались под угрозой

Обнаружена новая угроза для тех компьютеров, которые оснащены операционной системой Windows. Эксплоиты ищут в устройстве уязвимые места и используют их.

На одном из иностранных ресурсов опубликован принцип действия новых вредоносных программ, составляющих существенную угрозу для компьютеров с операционной системой Windows. Эксплоиты под именами EternalRomance, EternalChampion и EternalSynergy занимаются поиском слабых мест в устройстве, после чего используют их.Принцип работы вредоносных программ заимствован с EternalBlue, разработанной Агентством национальной безопасности США. Именно ее злоумышленники использовали для создания вирусной программы-вымогателя WannaCry.Используя нестандартные структуры связи, эксплоиты получают администраторский доступ к системе управления и, посредством удаленных модулей управления командами, контролируют компьютер. Под угрозой все Windows от 2000 до 2016 года выпуска и модификации. Специалисты сообщают, что существующие уязвимости системы требуют немедленного исправления, иначе вирусная программа захватит большинство компьютеров на Windows в мире.