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| | Устройства с Windows оказались под угрозой

Устройства с Windows оказались под угрозой

Вчера, 21:25
Обнаружена новая угроза для тех компьютеров, которые оснащены операционной системой Windows. Эксплоиты ищут в устройстве уязвимые места и используют их.

Устройства с Windows оказались под угрозой

 

На одном из иностранных ресурсов опубликован принцип действия новых вредоносных программ, составляющих существенную угрозу для компьютеров с операционной системой Windows. Эксплоиты под именами EternalRomance, EternalChampion и EternalSynergy занимаются поиском слабых мест в устройстве, после чего используют их.

Принцип работы вредоносных программ заимствован с EternalBlue, разработанной Агентством национальной безопасности США. Именно ее злоумышленники использовали для создания вирусной программы-вымогателя WannaCry.

Используя нестандартные структуры связи, эксплоиты получают администраторский доступ к системе управления и, посредством удаленных модулей управления командами, контролируют компьютер. Под угрозой все Windows от 2000 до 2016 года выпуска и модификации. Специалисты сообщают, что существующие уязвимости системы требуют немедленного исправления, иначе вирусная программа захватит большинство компьютеров на Windows в мире.
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