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| | Samsung представил обновление с обновленной системой безопасности

Samsung представил обновление с обновленной системой безопасности

Вчера, 21:04
Компания Samsung смогла ликвидировать проблемы в новом программном обеспечении. Также команда инженеров улучшила систему безопасности.
 

Samsung представил обновление с обновленной системой безопасности

 

Смартфон южнокорейского технологического гиганта Samsung Galaxy A8+ получил новое обновление программного обеспечения. В данном проекте разработчики сумели исправить имевшиеся прежде минусы в операционной системе и модернизировали систему безопасности.
 
Согласно имеющейся информации, новинка утилизировала прежние баги и добавила новые опции. Также представители Samsung обновили и механизм безопасности. Как предполагается, они усилили защитную функцию от уязвимостей Meltdown и Spectre.
 
До этого азиатский производитель выпустил обновление для Samsung Galaxy A8 и A8+. Оно требовалось для ликвидации проблем, дающих возможность проникнуть к данным ядер процессоров.

Никита Готский
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