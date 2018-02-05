Samsung представил обновление с обновленной системой безопасности

Смартфон южнокорейского технологического гиганта Samsung Galaxy A8+ получил новое обновление программного обеспечения. В данном проекте разработчики сумели исправить имевшиеся прежде минусы в операционной системе и модернизировали систему безопасности.
Samsung представил обновление с обновленной системой безопасностиВчера, 21:04
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Высшие менеджеры компании Samsung предупреждают лиц, которые приобрели в ноябре смартфон «односимочной» версии Galaxy A8 о том, что их девайсы имеют