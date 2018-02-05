Samsung представил обновление с обновленной системой безопасности

Компания Samsung смогла ликвидировать проблемы в новом программном обеспечении. Также команда инженеров улучшила систему безопасности.

Смартфон южнокорейского технологического гиганта Samsung Galaxy A8+ получил новое обновление программного обеспечения. В данном проекте разработчики сумели исправить имевшиеся прежде минусы в операционной системе и модернизировали систему безопасности. Смартфон южнокорейского технологического гиганта Samsung Galaxy A8+ получил новое обновление программного обеспечения. В данном проекте разработчики сумели исправить имевшиеся прежде минусы в операционной системе и модернизировали систему безопасности.

Согласно имеющейся информации, новинка утилизировала прежние баги и добавила новые опции. Также представители Samsung обновили и механизм безопасности. Как предполагается, они усилили защитную функцию от уязвимостей Meltdown и Spectre.

До этого азиатский производитель выпустил обновление для Samsung Galaxy A8 и A8+. Оно требовалось для ликвидации проблем, дающих возможность проникнуть к данным ядер процессоров.

Никита Готский