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| | Sony Xperia X и X Compact обновляются до Android 8.0 Oreo

Sony Xperia X и X Compact обновляются до Android 8.0 Oreo

Вчера, 20:49
Компанией Sony Mobile начато обновление операционной системы в устройствах Sony Xperia X и X Compact до версии Android 8.0 Oreo. В новой прошивке будут исправлены различные уязвимые места системы, но также появятся пара новых возможностей камеры.

Sony Xperia X и X Compact обновляются до Android 8.0 Oreo

 

Компания Sony Mobile приступила к реализации процесса обновления операционной системы для мобильных устройств Sony Xperia X и X Compact скоро операционная система смартфонов будет обновлена до версии Android 8.0 Oreo. Новая прошивка содержит в себе стандартный набор возможностей Oreo, а также исправление ошибок и уязвимых мест системы. Также у камер смартфонов появятся две новые возможности.

Возможность камеры Autofocus Burst позволит пользователю осуществлять качественную съемку движущихся предметов, при которой не будет эффекта смазывания изображения. Predictive Capture предоставит функцию автоматического сохранения фотографий при определении наличия на них улыбки.

До Oreo также могут обновиться Xperia X Dual Sim, Xperia XA1, Xperia XA1 Ultra и Xperia XA1 Plus.
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