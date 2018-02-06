В России появился бюджетный смартфон Jingla Start за 3590 рублей

На российском рынке появился смартфон Jingla Start. Цена устройства составляет всего 3590 рублей.

Никита Готский

Китайская фирма Jingla выводит на рынок РФ свой новый бюджетный смартфон Start. Его название говорит о демократичности новинки. Данной моделью производитель расширяет рубежи модельного ряда Jingla, давая возможность пользователям приобрести недорогой, качественный и современный смартфон на маленькие деньги. В компании надеются, что российский потребитель по достоинству оценит такой гаджет, не желая переплачивать на более дорогие модели.Jingla Start функционирует на операционной платформе Android 7.0 с 4-ядерным процессором MTK 6580A, тактовой частотой 1,3 ГГЦ и оперативной памятью в 1 Гб, что позволяет смартфону быстро и стабильно работать даже во время больших нагрузок. Объем собственной памяти в 8 Гб можно увеличить из-за опции дополнительного разъема для SD-карт емкостью до 64 Гб.