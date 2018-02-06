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Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

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| | В России появился бюджетный смартфон Jingla Start за 3590 рублей

В России появился бюджетный смартфон Jingla Start за 3590 рублей

Сегодня, 03:30
На российском рынке появился смартфон Jingla Start. Цена устройства составляет всего 3590 рублей.

В России появился бюджетный смартфон Jingla Start за 3590 рублей

 

Китайская фирма Jingla выводит на рынок РФ свой новый бюджетный смартфон Start. Его название говорит о демократичности новинки. Данной моделью производитель расширяет рубежи модельного ряда Jingla, давая возможность пользователям приобрести недорогой, качественный и современный смартфон на маленькие деньги. В компании надеются, что российский потребитель по достоинству оценит такой гаджет, не желая переплачивать на более дорогие модели.

Jingla Start функционирует на операционной платформе Android 7.0 с 4-ядерным процессором MTK 6580A, тактовой частотой 1,3 ГГЦ и оперативной памятью в 1 Гб, что позволяет смартфону быстро и стабильно работать даже во время больших нагрузок. Объем собственной памяти в 8 Гб можно увеличить из-за опции дополнительного разъема для SD-карт емкостью до 64 Гб.
Никита Готский
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