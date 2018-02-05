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| | Huawei выпустит Honor 7X в красном цвете в День святого Валентина

Huawei выпустит Honor 7X в красном цвете в День святого Валентина

Сегодня, 14:25
Через месяц после того, как Honor 7X прибыл в США в черном и синем цветах, компания Huawei заявила, что выпустит гаджет в красном цвете 14 февраля на День святого Валентина. Об этом передают американские источники.

Huawei выпустит Honor 7X в красном цвете в День святого Валентина

 

Официальные представители компании Huawei рассказали, что ко Дню всех влюбленных готовят необычный подарок. В продаже появится новый смартфон Honor 7X, выполненный в красном цвете. Это может стать отличным романтическим подарком для второй половинки, сообщают производители.

Красный Honor 7X точно такой же, как черно-синие модели 7X, за исключением того, что он действительно выделяется своим ярким цветом. Гаджет имеет 5,9-дюймовый дисплей 2160 x 1080 с соотношением сторон 18: 9 и тонкой верхней и нижней рамками. В телефоне есть металлический корпус, две задние камеры, 32 ГБ памяти и 3 ГБ оперативной памяти.
Светлана Славянская
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