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| | Компания LG покидает рынок смартфонов в Китае

Компания LG покидает рынок смартфонов в Китае

Вчера, 21:40
Руководство компании LG огласило, что покидает свое место на рынках смартфонов в Китае. Большая конкуренция и понесенные компанией убытки стали причиной их закрытия.

Компания LG покидает рынок смартфонов в Китае

 

По последним данным мобильное подразделение компании LG потерпело в прошедшем году убыток на сумму 192 миллиона долларов. В связи с большой конкуренцией LG смартфоны начали падать в рейтинге продаж, из-за этого компания даже не смогла выпустить в производство ранее планируемые модели G6 и V30. Это и посодействовало к закрытию компании на рынках Китая. Основными крупными конкурентными компаниями являются Apple и Samsung.

Отметим, что компания LG уже в 2016 году начинала терпеть крах в продаже своей продукции, она продала всего лишь 160 тысяч девайсов за год, что составило доход меньше расхода.
Пелагея Лебединская
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