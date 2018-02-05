Компания LG покидает рынок смартфонов в Китае

Руководство компании LG огласило, что покидает свое место на рынках смартфонов в Китае. Большая конкуренция и понесенные компанией убытки стали причиной их закрытия.

Пелагея Лебединская

По последним данным мобильное подразделение компании LG потерпело в прошедшем году убыток на сумму 192 миллиона долларов. В связи с большой конкуренцией LG смартфоны начали падать в рейтинге продаж, из-за этого компания даже не смогла выпустить в производство ранее планируемые модели G6 и V30. Это и посодействовало к закрытию компании на рынках Китая. Основными крупными конкурентными компаниями являются Apple и Samsung.Отметим, что компания LG уже в 2016 году начинала терпеть крах в продаже своей продукции, она продала всего лишь 160 тысяч девайсов за год, что составило доход меньше расхода.