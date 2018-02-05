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| | Эксперт Microsoft рассказал о главных компьютерных трендах 2018 года

Эксперт Microsoft рассказал о главных компьютерных трендах 2018 года

Сегодня, 13:46
Эксперт Microsoft Пол Терротт сообщил, что в этом году компания готовит к выпуску необычные персональные компьютеры, которые смогут превзойти даже ПК компаний Google и Apple. В первую очередь на рынке появятся гибридные и геймерские компьютеры.

 

Разработчик Пол Терротт рассказал про основные особенности компьютеров, которые будут модными в 2018 году. Эксперт утверждает, что ничего сверхъестественного ожидать не стоит, однако для компании Microsoft новые компьютеры этого года будут на уровень выше предыдущих.

Сообщается, что ПК будут выпущены с модернизированным премиум-дизайном и из очень качественных материалов. Большинство компьютеров понравятся геймерам, так как они будут разработаны специально для игр. И в заключение домашние компьютеры обзаведутся поддержкой интернет-помощника Cortana.
Светлана Славянская
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