Стало известно, как убрать фирменную «монобровь» iPhone X

Для тех владельцев iPhone X, которых не устраивает фирменная «монобровь», разработчики придумали приложение Custom Notch, который способен подстраивать изображение рабочего стола таким образом, чтобы дуга оставалась максимально незаметной. К примеру, приложение может выгнуть изображение обоев в форме ушек Микки-Мауса или полукруга.
Сообщается, что Custom Notch имеет 66 уникальных шаблонов, которые способны кардинально изменить внешний вид гаджета. Кроме того, в приложение можно загружать собственные фотографии, которые также закроют фирменную «монобровь» юбилейного гаджета.