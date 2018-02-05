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| | Стало известно, как убрать фирменную «монобровь» iPhone X

Стало известно, как убрать фирменную «монобровь» iPhone X

Сегодня, 12:09
С самой презентации iPhone X смартфон критиковали за дугу над дисплеем, которая буквально уродует дизайн модного гаджета. Однако теперь разработчики предложили приложение, которое способно убрать «монобровь» iPhone X.

 

Для тех владельцев iPhone X, которых не устраивает фирменная «монобровь», разработчики придумали приложение Custom Notch, который способен подстраивать изображение рабочего стола таким образом, чтобы дуга оставалась максимально незаметной. К примеру, приложение может выгнуть изображение обоев в форме ушек Микки-Мауса или полукруга.

Сообщается, что Custom Notch имеет 66 уникальных шаблонов, которые способны кардинально изменить внешний вид гаджета. Кроме того, в приложение можно загружать собственные фотографии, которые также закроют фирменную «монобровь» юбилейного гаджета.
Светлана Славянская
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