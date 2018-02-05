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| | Пользователи iPhone X начали жаловаться на его зависание во время входящих звонков

Пользователи iPhone X начали жаловаться на его зависание во время входящих звонков

Сегодня, 12:08
В компанию Apple начали приходить жалобы на мобильный телефон марки iPhone X, который якобы во время пользования зависает.

Пользователи iPhone X начали жаловаться на его зависание во время входящих звонков

 

Владельцы высокотехнологического смартфона iPhone X, который стоит не маленькие деньги, начали писать жалобы на официальную страницу в интернете компании Apple, о недоработке технологии телефона. Смартфон во время пользования плохо выполняет свои функции, а именно зависает во время входящего звонка. Владельцы iPhone X не могут в большинстве случаев не только ответить на входящие звонки, но и отклонить их. Также телефон не высвечивает имя абонемента входящего звонка.

Отметим, что такие жалобы продолжаются уже более трех месяцев, но компания Apple никак еще на их не отреагировала.
Пелагея Лебединская
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