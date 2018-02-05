Пользователи iPhone X начали жаловаться на его зависание во время входящих звонков

В компанию Apple начали приходить жалобы на мобильный телефон марки iPhone X, который якобы во время пользования зависает.

Пелагея Лебединская

Владельцы высокотехнологического смартфона iPhone X, который стоит не маленькие деньги, начали писать жалобы на официальную страницу в интернете компании Apple, о недоработке технологии телефона. Смартфон во время пользования плохо выполняет свои функции, а именно зависает во время входящего звонка. Владельцы iPhone X не могут в большинстве случаев не только ответить на входящие звонки, но и отклонить их. Также телефон не высвечивает имя абонемента входящего звонка.Отметим, что такие жалобы продолжаются уже более трех месяцев, но компания Apple никак еще на их не отреагировала.