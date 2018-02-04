Open Source Initiative сегодня исполнилось 20 лет

Ровно 20 лет назад компания Netscape Communications Corporation впервые ввела открытое программное обеспечение. Введение ОПО было вызвано конкуренцией компании с Microsoft Internet Explorer.

В феврале Брюс Перенс вместе с Эриком Рэймондом решили основать компанию под названием Open Source Initiative (OSI). Главным заданием организации было предоставление техподдержки, а также продвижение открытого программного обеспечения с доступным исходным кодом.Лучшими качествами открытого программного обеспечения являются: возможность осуществлять проверки и определять уязвимость программы; возможность доработки программы, а также использование знаний при создании других программ. Добавим, что самыми известными программами с открытым исходным кодом считаются такие как: Linux, PHP и PostgreSQL.