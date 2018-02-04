Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

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Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

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| | Open Source Initiative сегодня исполнилось 20 лет

Open Source Initiative сегодня исполнилось 20 лет

Вчера, 21:08
Ровно 20 лет назад компания Netscape Communications Corporation впервые ввела открытое программное обеспечение. Введение ОПО было вызвано конкуренцией компании с Microsoft Internet Explorer.

Open Source Initiative сегодня исполнилось 20 лет

 

В феврале Брюс Перенс вместе с Эриком Рэймондом решили основать компанию под названием Open Source Initiative (OSI). Главным заданием организации было предоставление техподдержки, а также продвижение открытого программного обеспечения с доступным исходным кодом.

Лучшими качествами открытого программного обеспечения являются: возможность осуществлять проверки и определять уязвимость программы; возможность доработки программы, а также использование знаний при создании других программ. Добавим, что самыми известными программами с открытым исходным кодом считаются такие как: Linux, PHP и PostgreSQL.
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