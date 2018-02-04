Безрамочный смартфон Huawei nova 2i подешевел до 283 долларов

Лучший девайс для селфи можно купить всего за 283 доллара. Напомним, что в начале продаж цена популярного смартфона на американском рынке составляла 335 американских долларов. Есть информация, что покупатели смогут получить подарки-аксессуары в дополнение к мобильному аппарату.
После празднования Китайского нового года, цены на модель снова станут прежними.
Смартфон Huawei nova 2i можно приобрести в официальных магазинах Huawei, а также на интернет-сайтах. Модель представлена в черном, синем и золотом цветах. Мобильное устройство имеет дисплей диагональю в 5,9 дюймов и две камеры, установленные сзади и спереди.