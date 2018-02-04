Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Мнения

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Безрамочный смартфон Huawei nova 2i подешевел до 283 долларов

Безрамочный смартфон Huawei nova 2i подешевел до 283 долларов

Вчера, 20:30
Представители бренда Huawei недавно объявили, что мобильное устройство модели Nova 2i стал намного дешевле. Снижение стоимости приурочено Китайскому новому году.

Безрамочный смартфон Huawei nova 2i подешевел до 283 долларов

 

Лучший девайс для селфи можно купить всего за 283 доллара. Напомним, что в начале продаж цена популярного смартфона на американском рынке составляла 335 американских долларов. Есть информация, что покупатели смогут получить подарки-аксессуары в дополнение к мобильному аппарату.

После празднования Китайского нового года, цены на модель снова станут прежними.

Смартфон Huawei nova 2i можно приобрести в официальных магазинах Huawei, а также на интернет-сайтах. Модель представлена в черном, синем и золотом цветах. Мобильное устройство имеет дисплей диагональю в 5,9 дюймов и две камеры, установленные сзади и спереди.
Новости по теме
Эксперты: Рухнули цены на лучший смартфон для селфи Huawei nova 2i
Эксперты: Рухнули цены на лучший смартфон для селфи Huawei nova 2i

В канун Китайского нового года производители Huawei решили порадовать своих покупателей и снизить стоимость смартфонов Huawei nova 2i. Отметим, что именно

Смартфон Huawei Honor 6X подешевел до 140$
Смартфон Huawei Honor 6X подешевел до 140$

На сегодняшний день смартфон Huawei Honor 6X стал дешевле на 60%. Аппарат можно купить всего за 140 долларов.

В России стартовал предзаказ на Huawei Nova
В России стартовал предзаказ на Huawei Nova

Компания производителей мобильных устройств Huawei сообщила о старте предзаказа на новую модель Huawei Nova. Пользователи, оставившие предварительную заявку на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости