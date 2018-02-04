Безрамочный смартфон Huawei nova 2i подешевел до 283 долларов

Представители бренда Huawei недавно объявили, что мобильное устройство модели Nova 2i стал намного дешевле. Снижение стоимости приурочено Китайскому новому году.

Лучший девайс для селфи можно купить всего за 283 доллара. Напомним, что в начале продаж цена популярного смартфона на американском рынке составляла 335 американских долларов. Есть информация, что покупатели смогут получить подарки-аксессуары в дополнение к мобильному аппарату.После празднования Китайского нового года, цены на модель снова станут прежними.Смартфон Huawei nova 2i можно приобрести в официальных магазинах Huawei, а также на интернет-сайтах. Модель представлена в черном, синем и золотом цветах. Мобильное устройство имеет дисплей диагональю в 5,9 дюймов и две камеры, установленные сзади и спереди.