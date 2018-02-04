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| | «Игра престолов» и покемоны: Сеть покорила видеопародия культовых сериалов

«Игра престолов» и покемоны: Сеть покорила видеопародия культовых сериалов

Вчера, 19:30
Аниматоры из Cash Sonny недавно загрузили первый эпизод видеопародии Pokemon Ice and Fire. В ролике показывается мир «Игры престолов», где рядом с главными героями Джоном Сноу и Дейенерис находятся также и самые известные покемоны.

«Игра престолов» и покемоны: Сеть покорила видеопародия культовых сериалов

 

В пародии рассказывается о последних событиях популярного сериала «Игра престолов», который скрестили с вселенной покемонов. Первая серия Pokémon Ice and Fire создана в классическом ретро-стиле и уже доступна для простора на YouTube. В начальном эпизоде зрители увидят Джона Сноу, Ледяного Покемона, мать драконов Денериес и белых ходоков.


На данный момент есть только один эпизод «Покемоновского льда и огня», но разработчики из Cash Sonny пообещали сделать еще больше серий, если зрителям понравится данная идея видео.
Светлана Славянская
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