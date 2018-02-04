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| | В iOS 11.3 доступ в интернет будет только через Apple ID

В iOS 11.3 доступ в интернет будет только через Apple ID

Вчера, 16:36
Кибервзломщики, изучив код операционной системы iOS 11.3, заявили, что с ней доступ в интернет будет только через Apple ID. Это исключит вероятность подачи фейковых сведений в случае регистрации в социальной сети, поскольку в ином случае просто не даст попасть на интернет-портал, как сообщает VistaNews.

В iOS 11.3 доступ в интернет будет только через Apple ID

 

В настоящее время такая опция прописана только в бета-версии iOS 11.3. Интернет-ресурсу будут делать запросы на получение «персональных данных iCloud, и только когда идентификатор Apple ID передаст эти сведения, пользователя тут же зарегистрируют, если он сам согласится.

По мнению разработчиков, так многим людям будет гораздо проще, поскольку не придётся подтверждать личность камерой и сканированием QR-кода. Однако некоторые эксперты отмечают, что понравится новая функция может не всем, учитывая желание многих сохранить анонимность в Сети. Когда именно опция будет в доступе для всех, в настоящее время информации нет.

Ирина Летинская
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