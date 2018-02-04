В iOS 11.3 доступ в интернет будет только через Apple ID

В iOS 11.3 доступ в интернет будет только через Apple IDВчера, 16:36
Apple объявила, что теперь пользователи iCloud могут получить доступ к 2 терабайтам памяти для хранения информации. Опция доступна по цене 19,99 долларов в
В России появилась новая «бюджетная» линия интернет-сети от именитого американского предприятия Apple. Новая мобильная связь, которая в настоящее время
Эксперты из Apple всерьез обеспокоились проблемой защищенности своего сервиса iCloud. После массовой утечки фотографий было принято решение еще сильнее