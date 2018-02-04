Находка для киберпреступлений: Хакеры научились майнить критовалюту из бытовых приборов

Эксперты в сфере IT-технологий научились майнить криптовалюту из бытовой техники, в которой есть система «умный дом». Современные новшества дают возможность злоумышленникам грабить людей не выходя из дома.

Скотт Стюарт

Система под названием «умный дом» встроена в холодильниках, микроволновках, стиральных машинках и прочих приборах быта. Она является удобной разработкой не только для её владельцев, но и для кибермошенников.Вице-премьер компании «Stratfor»рассказал, что новейшие технологии стали жертвами махинаций XXI века в добыче криптовалют на расстоянии.Китайская компания Midea Group преподнесла новую возможность пассивного заработка. На каждом современном приборе разработчики установят дополнительно специальный чип, который дистанционно будет посещать серверы, благодаря которым техника будет приносить доход владельцу. Идея построена на компенсации доходов при покупке бытового прибора.Ранее уже были случаи взлома смарт-техники. Хакеры с помощью приборов производили DDoS-атаки.