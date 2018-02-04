Apple исправит поломки на iPhone 7 бесплатно

Это предложение касается только упомянутой модели, при этом лишь в том случае, если возникнет ошибка «нет сети». Эту информация обнародовали представители компании Apple на официальном сайте.

Пойда Анна

Представители компании также уточнили некоторые детали, согласно которым под эту своеобразную акцию попадают электронные устройства, которые продавали в период с 2016 по февраль 2018 года на территории Китая, Гонконга, США и Японии.Кроме того, данное предложение позволяет вернуть деньги тем пользователям, которые уже заплатили за устранение аналогичных проблем. Представители компании также намерены наладить контакт с владельцами гаджетов, которые могут быть неисправными.В феврале текущего года Apple «выбросила» на рынок США исправленный вариант iPhone 7, который позволяет потенциальным пользователям сэкономить на их покупке.