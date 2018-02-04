Apple исправит поломки на iPhone 7 бесплатно

Представители компании также уточнили некоторые детали, согласно которым под эту своеобразную акцию попадают электронные устройства, которые продавали в период с 2016 по февраль 2018 года на территории Китая, Гонконга, США и Японии.
Кроме того, данное предложение позволяет вернуть деньги тем пользователям, которые уже заплатили за устранение аналогичных проблем. Представители компании также намерены наладить контакт с владельцами гаджетов, которые могут быть неисправными.
В феврале текущего года Apple «выбросила» на рынок США исправленный вариант iPhone 7, который позволяет потенциальным пользователям сэкономить на их покупке.