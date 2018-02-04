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От Редактора

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| | Apple исправит поломки на iPhone 7 бесплатно

Apple исправит поломки на iPhone 7 бесплатно

Вчера, 21:40
Это предложение касается только упомянутой модели, при этом лишь в том случае, если возникнет ошибка «нет сети». Эту информация обнародовали представители компании Apple на официальном сайте.

Apple исправит поломки на iPhone 7 бесплатно

 

Представители компании также уточнили некоторые детали, согласно которым под эту своеобразную акцию попадают электронные устройства, которые продавали в период с 2016 по февраль 2018 года на территории Китая, Гонконга, США и Японии.

Кроме того, данное предложение позволяет вернуть деньги тем пользователям, которые уже заплатили за устранение аналогичных проблем. Представители компании также намерены наладить контакт с владельцами гаджетов, которые могут быть неисправными.

В феврале текущего года Apple «выбросила» на рынок США исправленный вариант iPhone 7, который позволяет потенциальным пользователям сэкономить на их покупке.
Пойда Анна
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