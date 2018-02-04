Цена флагмана Xiaomi Mi 6 в России снизилась до 22,4 тысяч рублей

Передовое мобильное устройство Xiaomi Mi 6 от китайского производителя поражает покупателей дешевизной. Сейчас в официальных магазинах аппарат можно приобрести за 29,99 тысяч рублей. На так называемых серых рынках цена смартфона составляет 22,4 тысячи рублей.

Домбровский Сергей

Xiaomi Mi 6 имеет в своем составе чипсет Snapdragon 835, основную камеру на 12 и фронтальную на 8 МП, ОЗУ объемом 6 ГБ и внутреннюю память емкостью 64 ГБ. По словам экспертов, телефоны от других производителей с подобными характеристиками стоят на порядок дороже. Продукция компаний Apple и Samsung оценивается суммой в пределах от 40 до 80 тысяч рублей. По мнению специалистов, Xiaomi Mi 6 имеет прекрасные соотношения цена-качество.Пользователи неоднократно жаловались на чересчур возросшую стоимость гаджетов Samsung. Ценники на данные аппараты приближаются к стоимости iPhone X. Покупатели могут изменить свои предпочтения и станут приобретать смартфоны более доступных брендов. В этом плане Xiaomi Mi 6 положительно выделяется на фоне конкурентов.