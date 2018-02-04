Nokia выпускает смартфон-убийцу для iPhone SE

Компания Nokia анонсировала выпуск нового высокотехнологичного смартфона. Новая модель под номером TA-1056 позиционируется как «убийца» популярного телефона от Apple - iPhone SE. Новый гаджет от Nokia, по предварительным данным, получит обновленную операционку Android - 8.0 Oreo.

Дарья Светозарова

К теперешнему моменту появились сведения, что новый аппарат поддерживает формат связи 4G, а кроме того, его функционал распространяется на совершение звонков технологии VoLTE, что позволит связываться с другими абонентами в рамках сети четвертой генерации. Телефон рассчитан на две SIM-карты и даже имеет стандартный разъем для наушников на три с половиной миллиметра. Параметры самого смартфона составляют 133 х 68 мм.Предполагается, что девайс оснастят IPS-экраном с 4,7-дюймовой диагональю. Однако технические характеристики гаджета пока являются секретом. Сообщается лишь, что дисплей займет практически всю площадь передней панели. Есть мнение, что телефон представят уже на выставке MWC-2018, которая пройдет с 26 февраля по 1 марта.