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| | Эксперты объяснили, почему на самом деле упал спрос на iPhone X

Эксперты объяснили, почему на самом деле упал спрос на iPhone X

Сегодня, 12:19
Новейшая модель смартфона от Apple - iPhone X – сильно упал в цене на мировом рынке. Некоторые аналитики считают, что падение повлек грандиозный скандал, связанный с устаревшими модификациями гаджета.

Эксперты объяснили, почему на самом деле упал спрос на iPhone X

 

Однако истинная причина снижения спроса на десятое поклонение iPhone может быть вызвана и другими обстоятельствами. Отмечается, что незадолго до этого производители объявили, что на восстановленную модель iPhone 7 и его плюсовую версию распространяются скидки. Теперь эти устройства с отличным набором функций можно приобрести дешевле на 80 долларов. Кроме этого, покупателям предоставят новую оригинальную упаковку и год полноценной гарантии на гаджет. Это спровоцировало отток людей, интересующихся десятой моделью iPhone, и перенаправило их интерес в более выгодное русло.

Напомним, скандал вокруг Apple разгорелся из-за того, что после выхода новых моделей смартфонов, устаревшие версии будут работать не в полную силу, так как корпорация не будет их обслуживать должным образом. Это повлечет «торможение» системы iPhone вплоть до новейшей модификации. Многие пользователи убедились в том, что это не беспочвенные домыслы, проверив свои устройства.
Дарья Светозарова
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