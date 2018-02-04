Эксперты объяснили, почему на самом деле упал спрос на iPhone X

Новейшая модель смартфона от Apple - iPhone X – сильно упал в цене на мировом рынке. Некоторые аналитики считают, что падение повлек грандиозный скандал, связанный с устаревшими модификациями гаджета.

Дарья Светозарова

Однако истинная причина снижения спроса на десятое поклонение iPhone может быть вызвана и другими обстоятельствами. Отмечается, что незадолго до этого производители объявили, что на восстановленную модель iPhone 7 и его плюсовую версию распространяются скидки. Теперь эти устройства с отличным набором функций можно приобрести дешевле на 80 долларов. Кроме этого, покупателям предоставят новую оригинальную упаковку и год полноценной гарантии на гаджет. Это спровоцировало отток людей, интересующихся десятой моделью iPhone, и перенаправило их интерес в более выгодное русло.Напомним, скандал вокруг Apple разгорелся из-за того, что после выхода новых моделей смартфонов, устаревшие версии будут работать не в полную силу, так как корпорация не будет их обслуживать должным образом. Это повлечет «торможение» системы iPhone вплоть до новейшей модификации. Многие пользователи убедились в том, что это не беспочвенные домыслы, проверив свои устройства.