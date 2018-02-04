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| | Эксперты: Приложения для оптимизации смартфонов опасны для гаджета

Эксперты: Приложения для оптимизации смартфонов опасны для гаджета

Сегодня, 10:34
Приложения для ускорения смартфонов и удаления ненужных файлов являются опасными для работы самого устройства. Об этом проинформировали эксперты немецкого потребительского портала Mobilsicher.de.

Эксперты: Приложения для оптимизации смартфонов опасны для гаджета

 

Приложения для оптимизации системы рассчитаны на то, чтобы смартфон работал быстрее. Кроме того, подобные приложения освобождают память гаджета от ненужных файлов. Однако эксперты считают, что эти приложения не имеют большого эффекта и даже могут нести опасность для смартфона.

Это объясняется тем, что большинство обычных процедур очистки первоначально предназначались для ПК, поэтому они просто не нужны для смартфонов. Кроме того, многие подобные приложения перегружены рекламой, требуют чрезмерного количества данных и разрешений и иногда шпионят за пользователями.
Светлана Славянская
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