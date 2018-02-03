Samsung прекращает выпуск смартфонов линейки Galaxy S

Представители южнокорейской компании Samsung сообщили о том, что смартфоны Galaxy S9 и S9 Plus станут последними в этой линейке. Производитель опасается снижения объемов спроса, поэтому решил выводить на рынок Galaxy X.

Домбровский Сергей

25 февраля пройдет презентация Galaxy S9 и S9 Plus. Данные гаджеты станут последними в этой линейке. С 2019 года компания Samsung начнет выпускать Galaxy X. Руководители предприятия опасаются, что покупатели могут негативно отнестись к двузначному числу в обозначении мобильного устройства и поэтому объемы продаж снизятся. Эксперты называют истинной причиной возможного уменьшения интереса покупателей к продукции Samsung чересчур высокую стоимость.Цена Galaxy S9 и S9 Plus стремительно приближается к уровню iPhone X. По мнению специалистов, для продукции южнокорейской компании это чересчур много. Если руководители организации не пересмотрят ценовую политику, то могут потерять часть рынка. Люди станут приобретать более доступные аппараты.