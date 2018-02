Авторы Kingdom Come: Deliverance поведали историю кузнеца

Студия Warhorse и издательство Deep Silver совместными усилиями выпустили трейлер разрабатывающейся ролевой компьютерной игры Kingdom Come: Deliverance. Ролик появился на видеохостинге YouTube. В нем рассказывается, как сын кузнеца Индржих едет на войну.

Домбровский Сергей

В ролике показывается о сложном состоянии, в котором оказались жители селения, где родился Индржих. Сюжет игры разворачивается Богемии, где произошел переворот, люди озлоблены и проявляют агрессию при малейшем поводе. Сын кузнеца мечтает расквитаться с убийцами своего отца. Исключительно физической силой решить проблему нельзя, поэтому основному герою игры придется стать не только могучим воином, стратегом, отлично разбирающимся в тактике ведения боя, но еще и политиком.По словам разработчиков, сценарий Kingdom Come: Deliverance насчитывает слов практически в два раза больше, нежели в знаменитой трилогии «Властелин колец». Игра выйдет 13 февраля этого года. Насладиться Kingdom Come: Deliverance смогут владельцы приставок Xbox One, PS4, ПК, управляемых ОС Windows, Linux, Mac OS X.