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| | Авторы Kingdom Come: Deliverance поведали историю кузнеца

Авторы Kingdom Come: Deliverance поведали историю кузнеца

Вчера, 21:02
Студия Warhorse и издательство Deep Silver совместными усилиями выпустили трейлер разрабатывающейся ролевой компьютерной игры Kingdom Come: Deliverance. Ролик появился на видеохостинге YouTube. В нем рассказывается, как сын кузнеца Индржих едет на войну.

Авторы Kingdom Come: Deliverance поведали историю кузнеца

 

В ролике показывается о сложном состоянии, в котором оказались жители селения, где родился Индржих. Сюжет игры разворачивается Богемии, где произошел переворот, люди озлоблены и проявляют агрессию при малейшем поводе. Сын кузнеца мечтает расквитаться с убийцами своего отца. Исключительно физической силой решить проблему нельзя, поэтому основному герою игры придется стать не только могучим воином, стратегом, отлично разбирающимся в тактике ведения боя, но еще и политиком.


По словам разработчиков, сценарий Kingdom Come: Deliverance насчитывает слов практически в два раза больше, нежели в знаменитой трилогии «Властелин колец». Игра выйдет 13 февраля этого года. Насладиться Kingdom Come: Deliverance смогут владельцы приставок Xbox One, PS4, ПК, управляемых ОС Windows, Linux, Mac OS X.
Домбровский Сергей
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