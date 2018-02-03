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| | Flash Player раскритиковали за уязвимости для хакеров

Flash Player раскритиковали за уязвимости для хакеров

Вчера, 20:10
В Южной Корее эксперты предупредили пользователей об 0-day уязвимости программы. Недоработка есть на всех версия плеера, начиная с самой новой 28.0.0.13 и более поздних. Специалисты утверждают, что еще с ноября 2017 года местные хакеры пытаются атаковать персональные компьютеры пользователей Южной Кореи. Кибермошенники используют брешь для взлома.

Flash Player раскритиковали за уязвимости для хакеров

 

Проблема получила название CVE-2018-4878, сами разработчики программы также предупредили о "дыре", которая играет значительную роль для хакеров. Уязвимость опасная для всех видов операционной системы.

Adobe в курсе о рейдах взлома, но как они уверяют: зафиксированы случаи единичные и несут вред в ограниченных масштабах. Кибермошенники вносят в уязвимость CVE-2018-4878 различные документы Office, после этого рассылают файл на различные почты на просторах «интернет паутины». Есть ещё один вариант взлома, он может произойти при переходе на вредоносный сайт в котором содержится файл от Adobe Flash.

Создатели пообещали пользователям устранить недочёт с помощью специального патча вместе с другими запланированными обновами, которые они хотят опубликовать 5 февраля 2018.
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