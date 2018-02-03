Смартфон Huawei Honor 6X подешевел до 140$

Акция, которую проводят представители компании, имеет название Lighting Sale LightInTheBox. Резкое снижение стоимости мобильного устройства вызвано скорым появлением новой модификации смартфона на американском рынке. Стандартная комплектация Huawei Honor 6X первоначально оценивалась в 400 американских долларов. Девайс в базовой комплектации имел 4 гигабайта «оперативки» и 64 гигабайта встроенной памяти.
Смартфон Huawei Honor 6X получил диагональ экрана в 5,5 дюймов с разрешением 1080 x 1920 пикселей и камеру на 12 мегапикселей. За работу мобильного устройства отвечает восьмиядерный процессор Оcta-Core, с оперативной памятью 4 или 6 ГБ, в зависимости от модификации. Есть информация, что акция распространяется лишь на 20 девайсов Huawei Honor 6X. Представители бренда начинают задумываться о новых интересных акциях, с целью привлечь новых покупателей.