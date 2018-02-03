Смартфон Huawei Honor 6X подешевел до 140$

На сегодняшний день смартфон Huawei Honor 6X стал дешевле на 60%. Аппарат можно купить всего за 140 долларов.

Акция, которую проводят представители компании, имеет название Lighting Sale LightInTheBox. Резкое снижение стоимости мобильного устройства вызвано скорым появлением новой модификации смартфона на американском рынке. Стандартная комплектация Huawei Honor 6X первоначально оценивалась в 400 американских долларов. Девайс в базовой комплектации имел 4 гигабайта «оперативки» и 64 гигабайта встроенной памяти.Смартфон Huawei Honor 6X получил диагональ экрана в 5,5 дюймов с разрешением 1080 x 1920 пикселей и камеру на 12 мегапикселей. За работу мобильного устройства отвечает восьмиядерный процессор Оcta-Core, с оперативной памятью 4 или 6 ГБ, в зависимости от модификации. Есть информация, что акция распространяется лишь на 20 девайсов Huawei Honor 6X. Представители бренда начинают задумываться о новых интересных акциях, с целью привлечь новых покупателей.